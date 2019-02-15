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Komutanlığı davasında ara karar

'nün darbe girişiminde Ankara'daki bazı kamu binalarını vuran helikopter pilotlarının da aralarında olduğu 152 sanığın yargılandığı davada mahkeme, verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski pilot albay Gökhan Lütfü Reyhan'ın tahliyesine karar veririken diğer tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 16:36 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 16:39
Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılandığı davada ara kararını açıklayan mahkeme, bir sanığın tahliyesine hükmetti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları ve taraf avukatları katıldı.

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Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, haklarında bilgi ve belge mahkemeye ulaşan bazı sanıklar, bunlara karşı beyanda bulundu.

Daha sonra iddia makamı ara karar öncesi mütalaasını açıkladı.

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ARA KARAR AÇIKLANDI

Duruşma savcısı, firari sanıklar hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesi ve tutukluların mevcut halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Sanık ve avukatlarının da tahliye ve beraat taleplerini dinleyen mahkeme, verilen müzakere arasının ardından ara kararını açıkladı.

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Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan eski pilot albay Gökhan Lütfü Reyhan'ın tahliyesine karar verdi. Heyet, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, 2 Nisan'a bırakıldı.

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Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar
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