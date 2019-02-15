Kartal faciasında 2 tutuklama

BUGÜN NELER OLDU

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Yeşilyurt Apartmanı soruşturması kapsamında 4 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince binanın projesini oluşturan Suzan Ç., inşaatın teknik uygulama sorumlusu Uğur M., inşaatın sağlık kurallarına uygun olup olmadığını denetleyen inşaat teknikeri Arzu K. B. ve proje ve inşaat mühendisi Osman M. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüphelilerden Suzan Ç. ve Uğur M., "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" gerekçesiyle tutuklandı. Osman M. ve Arzu K. B. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 6 Şubat'ta yıkılan Yeşilyurt Apartmanı'ndaki 35 kişiden 21'i hayatını kaybetmiş, 14 kişi ise enkaz altından yaralı olarak çıkartılmıştı. Apartmanın giriş katında bulunan konfeksiyon atölyesinin de ruhsatsız olduğu ortaya çıkmıştı.