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Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı

'da polisin denetleme yaptığını fark ederek kaçan alkollü sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. sonucu araçtaki 3 kişi yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 04:54
Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı

Saat, 03.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda denetleme yapan polisleri fark eden Mert Bahşi (25), geri dönüp kaçmaya başladı. Polislerin durumu fark etmesi üzerine kovalamaca başladı. Cumhuriyet Caddesi'ne dönüp, buradan da Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'ne çıkan otomobil, Erdal Acet Caddesi'ne geçmek isterken kavşakta İl Emniyet Müdürlüğü'nün araç giriş-çıkış kapısına çarptı. Ön tarafında hasar oluşan otomobilde sürücü ve yolcu konumunda bulunan Mert Lünye ile Enis Yüce yaralandı.

ALKOLMETREYİ ÜFLEMEMEK İÇİN DİRENDİ

Yaralıların ambulansa taşınmasının ardından alkol testi yapılmak istenen Bahşi, kolunun ağrıdığını söyleyip, alkolmetreye üflemek için bir süre direndi. Olay yerine gelen arkadaşının ikna etmesi sonucu alkolmetreye üfleyen Bahşi'nin 2.28 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kolundaki ağrının arttığını belirten Bahşi, alkol muayenesinin ardından ambulansa taşındı. Ehliyetine el konulan Bahşi, araçtaki 2 arkadaşı ile birlikte Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Polisten kaçtı, emniyetin kapısına çarptı
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