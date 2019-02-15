Son dakika.. Yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte tatil olan il ve ilçeler

Yoğun kar yağışının yaşandığı Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı bölgelerde Valilikler son dakika açıklaması yaparak okulların tatil edildiği belirtti. İşte tatil edilen iller.