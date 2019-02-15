Son dakika.. Yoğun kar nedeniyle okullar tatil edildi! İşte tatil olan il ve ilçeler
Yurdun bazı bölgelerinde yoğun kar yağışlarının yaşanmasının ardından bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi. Valilikten yapılan son dakika tatil haberlerinden sonra veliler ve öğrenciler "Okullar tatil mi" sorusunu araştırıyor. İşte okulların tatil edildiği il ve ilçeler...
Yoğun kar yağışının yaşandığı Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Kar yağışının etkili olduğu bazı bölgelerde Valilikler son dakika açıklaması yaparak okulların tatil edildiği belirtti. İşte tatil edilen iller.