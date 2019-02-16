Müjdenin ardından ilk doğum günü

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Rukiye Cop'un 2 çocuğundan en küçüğü olan 6 yaşındaki Umutcan Kılıç'a, 1 yaşında kas hastalığı olarak da bilinen SMA Tip 2 teşhisi konuldu. SMA Tip 2 hastalarının 5 yaşına kadar yaşayabildiğini öğrenen aile, her yıl ölüme yaklaştığını düşündükleri çocuklarının anne ile aynı tarihte olan doğum gününü hiç kutlamadı. Geçtiğimiz aylarda ise umut olacak ilacın onaylanmasının ardından ailenin ümidi tekrar yeşerdi. Anne ve Umutcan'ın doğum tarihi olan 14 Şubat, müjdeli haberin ardından ailenin ilk doğum günü oldu. Tuttuğu takım olan Fenerbahçeli pastanın mumlarını güçlü bir nefesle üfleyen Umutcan, 6 yaşına girdi. Umutcan'ın, pastanın mumlarını üfledikten sonra ilk dileği ise SMA hastası arkadaşlarının da ilacını alabilmesi oldu.