Tandır cinayetinde evlat itirafı

Afyon'da 18 Ocak'tan bu yana kayıp olan Abdullah Gazi Akbıyık'ın kardeşleri Fırat Akbıyık ve Güldane Teker 12 Şubat'ta atv'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılıp kardeşlerini aramaya başladı. Akbıyık'ın eşe darp ve polise mukavemetten hapse girdiği, kaybolmadan 4 gün önce adli kontrolle serbest kaldığı anlaşıldı. Programa katılan boşandığı eşi Kıymet Albayrak da Akbıyık'ın cezaevinden çıktıktan sonra damadı için kiralık katil tuttuğunu söyledi. Ancak çiftin küçük kızı A.A. (14) polise, babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Kadın da program sonrası Akbıyık'ı öldürdüğünü ve cesedini tandırda yaktığını itiraf etti. Ancak dün yeni bir gelişme yaşandı. Akbıyık'ın, annesini korumak isteyen büyük kızı G.A. (17) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Anne ve kızı gözaltına alındı. Gözaltı öncesi atv'ye konuşan genç kız şunları anlattı:

Abdullah Gazi'yi annesini korumak için büyük kızı öldürmüş! Müge Anlı'da şoke eden itiraf

"Babam alkollü şekilde eve geldi. Bir senet çıkardı, anneme imzalatmak istedi. Annem itiraz edince vurdu, başına silah dayayıp senedi imzalatmaya çalıştı. Araya girdim ve silah patladı. Babam yere yığıldı. Annemle birlikte cesedini aldık, kardeşimi de çağırdık. Taşıdık, ekmek yaptığımız bir yer var, orada yaktık. Sabaha kadar yandı. Kardeşime de durumu anlattım ama kardeşime tembihledik. Eğer ortaya çıkarsa bu durum, 'Annem yaptı' diyecektik. Annem benim başıma bir şey gelmesini istemediği için kendisi üstlenecekti. O gece annem ölse kimse bakmazdı bize biliyorum. Daha önce babama arkadaşının beni taciz ettiğini söyledim ama babam şikâyetçi olmamı istemedi. Onu dinlemedim ben gittim kendim şikâyet ettim. Babamdan hiç sevgi görmedik."

Adliyeye sevk edilen Kıymet Albayrak ve G.A. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Kutay KURT