‘Fransız doktorların ihmali oğlumu öldürdü’

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Fransa'nın Nantes kentinde yaşayan Enes Ünlü (19), üç gün önce depresyon şikayetiyle bir kliniğe başvurdu. Doktor, müşahede altında verilmesi gereken ilacı Enes'e verip taburcu etti. İlk dozdan sonra yolda baygınlık geçiren genci bir otomobil ezerek öldürdü. Enes Ünlü, dün İstanbul Eski Kozlu Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze töreninde evlat acısıyla yanan baba İlhan Ünlü, olayda büyük ihmal olduğunu belirtti. İlhan Ünlü, "Yıllardır Fransa'da yaşıyoruz. Oğlumun öğretmeni sadece 1 puan için sınıfta kalmasına neden olmuş. Bu da ruhsal anlamda zor bir döneme girmesine yol açtı. 4 kez hastaneye yatmak istedi. Her defasında klinik olmadığı gerekçe gösterilerek ertelendi. Oysa hastanede kontrol edilmesi gerekirdi. Türkiye'de çok ağır vakalarda verilen bir ilacı oğluma verdiler. Özel takip edilen yeşil reçetelerle yazılıyor. Yeni başlayan bir kişi için ağır olabilir. 10 mg alan kişi etrafı algılayamaz hale geliyor. Hastanede tutulmalıydı. Bizleri de aramadılar. Görgü tanıklarına göre Enes, yolda yürürken kendinde değilmiş, O yolda ne bir aydınlatma, ne de yayalar için bir yürüyüş bölümü varmış. Polisi aramışlar gelmemiş. Büyük ihmal ve hatalar söz konusu. Yerel basın, Fransız sürücüyü aklayan haberler yaptı. Otopsi bile yapılmayacaktı. Ama biz, ilaç oranının tespiti için kan tahlili istedik. Savcılığın incelemesini bekliyorum" diye konuştu.