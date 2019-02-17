Poşetle başladı gözünü olimpiyatlara dikti

Milli Sporcu Furkan Akar, Bosna Hersek'te düzenlenen dünyanın en büyük kış sporları organizasyonlarından olan 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde (EYOF) Sürat Pateninde (Short Track) 1500 metrede 3'üncülük 500 metrede ise 2'incilik kazandı. 46 ülkenin katılımı ile gerçekleşen organizasyonda Türkiyeyi temsilen 50 sporcu katıldı. Katılan sporcularda derece alan tek sporcu olan 16 yaşında ki Akar, hedefinin olimpiyatlar olduğunu söyledi. Tesisleşme anlamında önemli bir alt yapısı olan ancak spor organizasyonlarında başarı sıralamalarında geride kalan Türkiye için önemli bir başarıya imza atan Lise 3'üncü sınıf öğrencisi Akar, spora başlama hikayesini de SABAH'a anlattı.

Erzurum'da yaşayan Akar mahalle aralarında kalan buz birikintilerine ayağına poşet geçirerek kayıyordu. O zamanlarda kendisi gibi sürat patenci olan abisinin yönlendirmesiyle profesyonel buzla tanışan, Akar 8 yaşlarında antrenmanlara katılmak için buz pistine gitti. Ancak yeterli malzemenin olmaması gerekçesiyle antrenmana alınmayan Akar, her gün defalarca gidip antrenmanları izledi. Akar'ın isteğini gören antrenörler hemen buz pateni tedarik ederek Furkan'a pistin buzlarını açtı. O günden sonra bir daha buzdan ayrılmayan Akar, katıldığı bir çok uluslar arası organizasyonda Türk Bayrağını dalgalandırdı.

İşçi bir babanın çocuğu olan genç sporcu hedefinin ise 2022 yılında Çin'de gerçekleştirilecek olan Kış Olimpiyatlarında altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Akar; "8 yaşımda bu spora başladım. Ülkemizde çok bilinen bir spor olmaması zaman zaman bizler için sorunlar oluşturdu ancak artık daha çok insan biliyor. Bosna-Hersekte önemli bir başarı aldığımı düşünüyorum. Bu başarıda devletimizin kış sporları için verdiği destek çok önemlidir. Erzurum'da şuan çoğu Avrupa ülkesinde olmayan buz pistleri var. Bunların hepsi bizlerin başarısı için birer etkendir. Maalesef EYOF 2019'da ülkemizi temsilen tek madalya alan sporcu ben oldum ama inanıyorum ki çok daha çalışarak daha iyi sonuçlarla döneceğiz. Hedefim 2022 olimpiyatlarıdır. Kış Olimpiyatlarında ülkemin bayrağını yukarıda dalgalandırmak ve İstiklal Marşımızı okutmak en büyük hayalimdir" dedi.