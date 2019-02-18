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'in cinayetleri belgesele konu oldu

Hükümlü 'in ve 'da işlediği 3 cinayeti konu edinen "Suç Dosyası", 23 Şubat'ta Belgesel'de ekranlara gelecek.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 18.2.2019 12:43 Güncelleme Tarihi: 18.2.2019 12:58
Atalay Filiz'in cinayetleri belgesele konu oldu

Atalay Filiz'in işlediği 3 cinayete ilişkin soruşturma dosyalarından esinlenilerek senaryolaştırılan belgesel, "Suç Dosyası" serisinin 8. bölümü olarak ekranlara gelecek.

Bilal Babaoğlu'nun yazdığı, Hakan Kerim Karademir'in yönettiği yapım, TRT Belgesel'de 23 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.

Atalay Filiz'in cinayetlerinin anlatıldığı "Zehirli Karşılaşmalar" bölümünde, olayların başladığı anda bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğu bilinmeyen fakat bulunan her ipucuyla yön değiştiren bir suç dosyası ekrana gelecek.

Belgesel, ölüm nedenine ait hiçbir bulgu olmayan ve bir ihbar sonucunda ulaşılan cesedin esrarını aydınlatmaya çalışan "Cinayet Büro" dedektifleri Ufuk Zafer Noyan ve Naci Bayburt üzerinden dosyaya yoğunlaşacak.

3 CİNAYETTEN HÜKÜM GİYDİ

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 9 Mart 2017'de Atalay Filiz'i, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürmek" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 1 Aralık 2017'de, sanık Filiz'i "tasarlayarak, bir suçu gizlemek, delileri ortadan kaldırma veya işlenmesini kolaylaştırma ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırmıştı.

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Atalay Filiz'in cinayetleri belgesele konu oldu
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