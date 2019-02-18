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’da yoğun etkili oluyor

'da gece saatlerinde başlayan yoğun , sabahın erken saatlerinde etkisini sürdürüyor.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.2.2019 07:46 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 07:51
İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor

Yoğun nedeniyle görüş mesafesi kısalırken, bu nedenle bazı sürücüler zor anlar yaşadı.

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İstanbul’da yoğun sis etkili oluyor
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