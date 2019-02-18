Sultanahmet Camisi’nde hem ibadet, hem restorasyon

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'un önemli kültür ve turizm varlıklarından Sultanahmet Camisi'nde 1.5 yıl önce başlayan yenileme çalışmaları sürüyor. Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda camide ve yan yatan minarelerdeki çalışmalar için tamamen yerli üretim olan özel iskele sistemi kuruldu. Cami minareleri şefe kısımlarına kadar sökülüyor. Tek tek numaralandırılan taşlar, temizlenerek yerlerine konuyor. Minarede yıpranan, kırılan taşlar da yenileriyle değiştiriyor. Koruma Kurulu kararıyla yapılan tüm çalışmalarda camide cephe temizlikleri de uzman ekiplerce gerçekleştiriliyor. Ana kubbe kurşun imalatlarının devam ettiği çalışmalar sırasında Sultanahmet Camisi, ibadet ve turist ziyaretlerine kapatılmıyor.Restorasyon çalışmalarının aksamadan devam etmesi için özel bir iskele sistemi kurduklarını söyleyen proje müdürü Faik Özelci, "Bu projede restoratörlerin rahatça çalışabilsi için tamamen yerli ve milli imkanlarla özel bir iskele çözümü ürettik. Amacımız bir yandan çalışmalar devam ederken diğer yandan da caminin ibadet ve turist ziyaretine kapatılmamasıydı. Türkiye'nin en büyük camilerinden birinde bunu başardık" dedi.