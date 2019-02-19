Tüm kanallarda reklam olan Peak Games nedir? Peak Games reklamı ne anlatıyor?

Her şey normal akışında devam ederken reklam içerisinde reklam vererek birden herkesin dikkatini çeken Peak Games reklamı aslında ne? Peak Games reklamı dün akşam 41 televizyon kanalında ortak olarak yayınlandı. Arabasını kullanan ve kaza yapmaktan son anda kurtulan birinin hikayesinin anlatıldığı sigorta reklamına benzeyen reklamın devamı izleyenleri çok şaşırttı. Televizyonlarını hacklendiğini düşünen seyirciler Peak Games manifestosunu okudu. Peak Games nedir Peak Games şirketi aslında ne? İşte herkesin cevap aradığı konular...