Hırsızı, akaryakıt çaldığı hortumdaki tükürük DNA'sı ele verdi

Olay, 19 Nisan 2018'de, Sarıkamış ilçesindeki taş kırma ocağı şantiyesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, şirkete ait araçlardaki mazotların çalındığını fark etti. Hırsızlık olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 5 kişi, gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemede sigara paketi ve 240 santim uzunluğunda mavi hortum bulundu. Ekipler, sigara paketi ile hortum üzerinden parmak izi ve DNA profilleri çıkardı. 5 kişiden alınan kan örnekleri, Sulh Ceza Hakimliği'nin kararıyla Van Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'na gönderildi. Burada yapılan kriminal incelemede, şüphelilerden M.K.'nin kan numunesi ile olay yerinde bulunan hortum üzerinden alınan svap numunelerinin örtüştüğü tespit edildi. Tükürük DNA'sıyla bulunan M.K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu. M.K., yargılama başlamadan önce şirket sahibi S.S.'nin 7 bin 627 liralık zararını karşıladı. M.K., 10 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

M.K. hakkında, Sarıkamış Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hırsızlık' suçundan dava açıldı. Savunmasında, şantiyede bekçi olarak çalıştığını kaydeden M.K., "Olay günü ikindiden sonra saat 16.00 civarında suçu işlemeye karar verdim. Hortum ile mazotu çekerek, aracıma koydum. Aracımın yakıtı azdı. Ben belirtildiği kadar çok mazot çalmadım. Aracım zaten o kadar fazla mazot almaz. Müştekinin zararını karşıladım" dedi.

Zararı karşılanan S.S. ise şikayetinden vazgeçti.

İNDİRİMLERLE 10 AY HAPİS

Karar duruşmasının görüldüğü 17 Ocak'ta M.K., 'hırsızlık' suçundan önce 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın 'etkin pişmanlık' göstererek, müştekinin zararını kovuşturma başlamadan önce gidermesini dikkate alan mahkeme heyeti, cezada 2/3 oranında indirim yapıp, M.K.'yi 1 yıl hapis cezasına mahkum etti. 'İyi hal' indirimi de uygulayan heyet, M.K.'ye 10 ay hapis cezası verdi.