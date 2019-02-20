Aort anevrizması ameliyatına Türk imzası

BUGÜN NELER OLDU

Türk bilim insanlarınca, kapalı ameliyat tekniği olan "minimal invaziv kalp cerrahisi" ile iki yapraklı kalp kapakçığı bulunan ve kalpten çıkan ana damarda balonlaşma (aort anevrizması) görülen hastaya, biyolojik kalp kapağı ve biyolojik damar kullanılarak müdahale edildi. Tüm verileri, bilimsel makale olarak hazırlanan ve uluslararası dergilerde yayımlanmak üzere yurt dışına gönderilen ameliyatın bu alanda dünyada bir ilk olduğu belirtildi. Aort anevrizmasında kapalı cerrahi ile birlikte özel bir anestezi yöntemini uygulayarak, bu alanda yeni bir ameliyat gerçekleştirdiklerini aktaran Ankara Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Durdu, kalp ve damar cerrahisinde dünyada sayılı merkezde meme altından küçük bir kesiyle minimal invaziv tekniğin uygulanmaya başlandığını söyledi.Durdu, üniversitelerinin de bu merkezlerden biri olduğunu ve bugüne kadar söz konusu yöntemle yaklaşık 500 ameliyat gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Zor olan, kalpten çıkan aort anevrizmasının kapalı yöntemle ameliyat edilebilmesidir. İki yapraklı kalp kapakçığı ve buna bağlı aort damarının genişlemesinde, minimal invaziv yöntemle kaburga aralığından 3 santimetrelik kesiyle biyolojik kalp kapağı ve damar kullanılarak yapılan ameliyat dünyada bir ilk" dedi. Sağlığına kavuşan 62 yaşındaki Seyhan Özer ise "Ölüm kaygısıyla yaşıyordum, şu an o kaygılarım bitti" ifadesini kullandı.