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ürünleri güncel kataloğu açıklandı! 22 Şubat Cuma ürünleri kataloğu burada

marketler zinciri bu hafta satışa sunacağı ürünler listesini yayınladı. Ev hanımlarının büyük ilgi gösterdiği kataloğun içerisinde yine birçok sürpriz yer alıyor. kataloğu ile incelemelerine başlayan kişiler almaya karar verdikleri ürünler için belirtilen tarihte en yakın marketlere gidecekler. 22 Şubat kataloğunda bulunan tüm ürünlere sabah.com.tr adresinden her hafta ulaşabilirsiniz. İşte bu hafta indirimli ürünleri!

Giriş Tarihi: 20.2.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 09:30
BİM aktüel ürünleri güncel kataloğu açıklandı! 22 Şubat Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu burada

22 Şubat'ta satışa sunulacak olan ürünlerinin tam sayfa listesi yayınlandı. Resmi internet sitesinden yayınlanan kataloğun içerisinde yine birçok sürpriz ürün yer alıyor. Cep telefonu ve taşınabilir şarj aleti bunlardan en çok ilgi görecek ürün olması bekleniyor. Özellikle ev hanımlarının ihtiyaçlarını bu indirimli ürünlerden karşılmak istemesi nedeniyle büyük yoğunluk yaşanıyor. ürünleri bu hafta kataloğu ile siz de bu fırsatları hemen inceleyebilirsiniz. İşte 22 Şubat !

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

BİM, resmi internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıkladı. içerisinde yer alan ürünler yine heyecanlandırdı. Bu ürünlere sahip olmak isteyenler belirtilen tarihlerde en yakın marketlere akın edecek.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ...

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BİM aktüel ürünleri güncel kataloğu açıklandı! 22 Şubat Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu burada
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