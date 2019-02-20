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belli oldu! Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama

On binlerce vatandaşın yakından takip ettiği ve oynadığı oyunu daima heyecan kaynağı olmuştur. Bugün de ( 2019) Milli Piyango şans oyunları takipçileri için merak konusu oldu. Milli Piyango 19 Şubat sonuçları Milli Piyango İdaresi MPİ) ile açıklandı. Peki, MPi tarafından gerçekleştirilen 19 Şubat çekilişinde kazandıran numaralar hangileri oldu. İşte Milli Piyango Çekilişi ile ilgili bütün detaylar ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 20.2.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 20.2.2019 12:27
Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları 19 Şubat bilet sorgulama

Şans oyunları tutkunlarının vazgeçilmezi olan Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 500 bin olarak belirlenmişti. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Pİyango'nun bu haftaki çekilişinde 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu…

MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi illere çıktı? Bu haftaki şanslı numaralar neler? İşte 19 Şubat Milli Piyango bilet sorgulama ekranı....

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Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları 19 Şubat bilet sorgulama
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