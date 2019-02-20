Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! Milli Piyango sonuçları 19 Şubat bilet sorgulama

Şans oyunları tutkunlarının vazgeçilmezi olan Milli Piyango'nun bu haftaki çekiliş sonuçları merakla bekleniyordu. Büyük ikramiye tutarı 2 milyon 500 bin olarak belirlenmişti. MPİ tarafından gerçekleştirilen çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Pİyango'nun bu haftaki çekilişinde 4 talihli büyük ikramiyenin sahibi oldu…

MİLLİ PİYANGO 19 ŞUBAT ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango sonuçlarına göre büyük ikramiye hangi illere çıktı? Bu haftaki şanslı numaralar neler? İşte 19 Şubat Milli Piyango bilet sorgulama ekranı....