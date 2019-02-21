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Boğaz sis altında; yüzlerce gemi geçiş için bekliyor

Boğazı'nda günlerdir sis kabusu yaşanıyor. Sis nedeniyle Boğaz'dan geçemeyen yüzlerce gemi, Karadeniz ve Marmara'da bekliyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 11:39
Boğaz sis altında; yüzlerce gemi geçiş için bekliyor

İstanbul Boğazı'nda 3 gündür sis nedeniyle transit gemi geçişlerinde aksama yaşanıyor. Boğaz'ın kapatılmasıyla Kuzey ve Güney girişinde yüzlerce gemi geçiş için beklemek zorunda kaldı.

UZUN SÜRELİ BEKLEMELER SORUN OLUŞTURUYOR

Uzun süreli beklemeler küçük ölçekli gemilerde yakıt, kumanya ve su sorunu oluşturuyor. Gemi şirketleri taahhüt ettikleri sürede mevcut yüklerini götüremedikleri için de yüzbinlerce dolar zarar ediyor. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında da İstanbul Boğaz'ında 5 günlük sis kabusu yaşanmıştı. Boğaz'ın 70 saatten fazla transit gemi geçişlerine kapatılmasıyla 351 gemi uzun süre beklemek zorunda kalmıştı.

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Boğaz sis altında; yüzlerce gemi geçiş için bekliyor
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