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'deki anı güvenlik kamerasına yansıdı

'de Richter ölçeğine göre 5.0 büyüklüğünde meydana gelen anı bir evin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.2.2019 09:28 Güncelleme Tarihi: 21.2.2019 09:36
Çanakkale'deki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 21.23'te merkez üssü Çanakkale Ayvacık'ta 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 5.95 kilometre derinlikte meydana gelen depremle birlikte Çanakkaleliler, panikle sokaklara çıktı. Öte yandan deprem anı ilçede yaşayan Tuncay Görmüş'ün evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde koltukta ders çalışan bir çocuk ve kadın görülüyor. Deprem anında çocuk ve kadın büyük korku yaşıyor.

Çanakkale'deki 5.0 büyüklüğündeki depremde yaşanan sarsıntı ve panik anı görüntüleri ortaya çıktı!

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Çanakkale'deki deprem anı güvenlik kamerasına yansıdı
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