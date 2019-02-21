En güzel resimli 2019 Cuma mesajları yayınlandı! İşte yeni ve anlamlı Cuma mesajları 22 Şubat

Müslüman alemin bayramlarından biri olan Cuma gününe eriştik. İnsanlar, bugünün manevi coşkusunu sevdikleri ile paylaşmak istiyorlar. Sevdiklerinizle Cuma sevincini paylaşabilmeniz için en güzel Cuma mesajlarını derledik. siz de sevdiklerinize WhatsApp, Instagram, Twitter, SMS ve Facebook yoluyla ulaşabilirsiniz. Mübarek Cuma günü dualarımızda vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de destan yazan mehmetçiklerimizi, 15 Temmuz gecesi vatanı için bayrağı için mücadele eden kahraman şehit ve gazilerimizi de unutmayalım. Şimdiden Cumanın bereketi üzerinize olsun; hayırlı cumalar.

İşte en güzel resimli Cuma mesajları: