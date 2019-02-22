70 bin liralık davaya ret

BUGÜN NELER OLDU

Eski manken Ebru Şallı'ya müjde... Gonca Sağlam'ın, finansçı Uğur Akkuş ile 10 yıllık evliliğinin yıkılmasına neden olarak gösterdiği Ebru Şallı'ya açtığı 70 bin liralık tazminat davası reddedildi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Gonca Sağlam'ın avukatı Ayşegül Topdemir ile davalı Ebru Şallı'nın avukatı Şeyda İlhan katıldı. Sağlam'ın avukatı, Ebru Şallı'nın evli olduğunu bilerek ve isteyerek eşiyle birlikte olduğunu öne sürerek tazminata hükmedilmesini istedi. Avukat Topdemir, "Müvekkilimin aile bütünlüğü yok olmuş, hayatı alt üst olmuştur" dedi. Şallı'nın avukatı ise "Müvekkilimin davacının evliliğinin bitmesinde hiçbir alakası yoktur. Aile Mahkemesi'nde davacı ile eşi anlaşmalı boşanmışlardır. Müvekkilimden tazminat istenemez. Dava reddedilsin" ifadesini kullandı. İki yıldır süren davayı karara bağlayan mahkeme, Gonca Sağlam'ın Ebru Şallı'ya açtığı davayı reddetti.İş adamı Uğur Akkuş ile evliliğinin sona ermesinden Ebru Şallı'yı sorumlu tutan Gonca Sağlam, iki yıl önce Şallı'ya 70 bin liralık manevi tazminat davası açmış ve ardından boşanmıştı. Gonca Sağlam dava dilekçesinde, Ebru Şallı'nın eşiyle Bodrum'da el ele pozlar verdiğini, evlilik dışı ilişki nedeniyle yuvasının yıkıldığını iddia etmişti.