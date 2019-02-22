Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri...

saat kaçta? İstanbul ...

İslam alemi açısından en önemli günlerden biri olan Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. saat kaçta? Bu sabahtan itibaren vatandaşlar en güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerine en yeni Cuma görsellerini gönderiyor; de aynı şekilde araştırılıyor. ?

Giriş Tarihi: 22.2.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 22.2.2019 09:56
İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri...

Müslümanlar için en önemli günlerden biri kuşkusuz Cuma günü. Cuma günleri hayırlara açılan kapıdır, nurdur. İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Bu soru bugün Cuma namazına gidecek vatandaşlar tarafından arama motoru Google'da araştırılan ve en çok ilgi çeken konular arasında yer alıyor. İstanbul cuma namazı saatleri ve ezan saatleri haberimizde.

İstanbul'da Cuma namazı bugün 13:23'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Cuma sırasında dualarımızda Güneydoğu'da, Afrin'de şehit düşen kahramanlarımızı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bayrak için demokrasi için can veren kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamalıyız.

Bugün İstanbul'da öğle namazının haricinde ikindi ezanı 13:23'te ikindi ezanı 16:22'de akşam ezanı 18:53'te okunacak. Ayrıntıl olarak Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Antalya ezan vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE İL İL EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN