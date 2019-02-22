İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul ezan vakitleri...

Müslümanlar için en önemli günlerden biri kuşkusuz Cuma günü. Cuma günleri hayırlara açılan kapıdır, nurdur. İstanbul Cuma namazı saat kaçta? Bu soru bugün Cuma namazına gidecek vatandaşlar tarafından arama motoru Google'da araştırılan ve en çok ilgi çeken konular arasında yer alıyor. İstanbul cuma namazı saatleri ve ezan saatleri haberimizde.

İstanbul'da Cuma namazı bugün 13:23'te okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Cuma sırasında dualarımızda Güneydoğu'da, Afrin'de şehit düşen kahramanlarımızı, 15 Temmuz hain darbe girişiminde bayrak için demokrasi için can veren kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi unutmamalıyız.

Bugün İstanbul'da öğle namazının haricinde ikindi ezanı 13:23'te ikindi ezanı 16:22'de akşam ezanı 18:53'te okunacak. Ayrıntıl olarak Ankara, Konya, Kayseri, Gaziantep, İzmir, Antalya ezan vakitlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

TÜRKİYE İL İL EZAN VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN