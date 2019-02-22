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sis altında

MUSTAFA KAYA
MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019
İstanbul sis altında
İstanbul'da iki gün boyunca gece gündüz etkili olan sis nedeniyle dün de deniz ulaşımı durma noktasına geldi. Ani sıcaklık değişikliğiyle oluşan sis nedeniyle İstanbul adeta sis esareti yaşadı. Vatandaşlar iskelelerde sisin dağılıp seferlerin başlatılması için saatlerce bekledi. Sis manzaraları ise büyüleyici görüntüler ortaya çıkardı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Marmara Bölgesi'nde yarından itibaren karla karışık yağmurun etkili olacağı, sıcaklığın da 5 dereceye kadar düşeceği kaydedildi.
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İstanbul sis altında
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