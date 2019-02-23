Cinsel istismara beş tutuklama

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Şanlıurfa'da, 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan aralarında memur ve esnafların da bulunduğu 5 kişi tutuklandı. İddiaya göre, Ceylanpınar'da E.A. isimli kız çocuğu, bir yakınına kendisine bazı kişilerin istismarda bulunduğunu söyledi. Bunun üzerine olay polise bildirildi. E.A.'nın ifadesi doğrultusunda aralarında esnafın da bulunduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan 6 kişiden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bir kişi aranıyor.