‘Grip salgını bizim için şu an risk oluşturmuyor’

BUGÜN NELER OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı devam eden Tarsus Devlet Hastanesi inşaatını ziyaret edip çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Erdoğan tarafından 7 Haziran 2018'de temeli atılan 600 Yataklı Tarsus Devlet Hastanesi'nin son derece modern bir hastane olacağını belirten Bakan Koca, "İnşaat hızla devam ediyor. Müteahhitle görüştük. Ödenek sorunu olmadığını, gelecek yılın aralık ayında teslim edilmesi gereken inşaatın daha erken bitirilmesiyle ilgili de talimatı verdim" dedi.Bir gazetecinin "Fransa'da gribin 2 bin 800 can aldığı söyleniyor. Türkiye'ye herhangi bir yansıması oldu mu?" sorusuna Koca, şu yanıtı verdi: "Bizde benzer bir durum yok. Fransa'da olan salgını resmi bir açıklama olarak almadık ama haberlerden gördüğümüz kadarıyla ciddi bir salgının olduğunu biliyoruz. Genelde 75 yaş üzeri hastayı ilgilendiren bir grip. Bizde ise bu grip salgını mevsimsel dönemleri olan ve özellikle kasım, aralık, ocak, şubat ve mart gibi seyreden, genelde bir dönem 2009'da H1N1 salgını dünyada yaygın olmuştu, hayvanlardan insana geçme şekliyle. Hatta 'domuz gribi' adı almıştı. Bu süreçte artık bu bizde çok az görülen, normalde mevsimsel bir ajan olarak görülen ve daha çok H3N2 olarak gördüğümüz, o anlamda geçen haftalara göre de yüzde 20'ye yakın grip hastasının azaldığını söyleyebilirim. Bizde giderek daha azalan ama Avrupa'da, Almanya ve Fransa'da hala etkisini gösteren bir salgın. Bizim için bir risk oluşturmuyor. Bununla ilgili grip eylem planımız devrede. Bu çerçevede gerektiğinde hekim kontrolünde verilmesi gereken ilacı, hastaneler ve aile sağlığı merkezlerimizde ücretsiz veriyoruz."