Kalaşnikoflu cinayette keşif yapıldı

Olay, 22 Mart 2017'de saat 23.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, tekel bayisine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Saldırıda, işyeri çalışanlarından Recep Koyun yaşamını yitirirken, Murat Ç. yaralandı. Jandarma, ilk olarak Okan E.'yi yakaladı. Okan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra Bursa'da 34 KY 7484 plakalı otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde Kalaşnikof marka tüfek, otomatik tabanca, 41 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Turan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.