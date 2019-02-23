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Kalaşnikoflu cinayette keşif yapıldı

'nın İnegöl ilçesinde 2 yıl önce, tekel bayisinde çalışan Recep Koyun'u (27) Kalaşnikof tüfekle vurarak, öldürdükleri suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Ercan Turan ile tahliye edilen diğer sanık Okan E.'ye olay yerinde keşif yaptırıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 16:05 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 08:55
Kalaşnikoflu cinayette keşif yapıldı

Olay, 22 Mart 2017'de saat 23.00 sıralarında Cerrah Mahallesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. Otomobille gelen 2 kişi, tekel bayisine Kalaşnikof tüfekle ateş açtı. Saldırıda, işyeri çalışanlarından Recep Koyun yaşamını yitirirken, Murat Ç. yaralandı. Jandarma, ilk olarak Okan E.'yi yakaladı. Okan E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kaçan Ercan Turan ise olaydan 13 gün sonra 'da 34 KY 7484 plakalı otomobilde gözaltına alındı. Otomobilde Kalaşnikof marka tüfek, otomatik tabanca, 41 mermi ve bir çelik yelek ele geçirildi. Turan da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kalaşnikoflu cinayette keşif yapıldı
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