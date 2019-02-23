Kargo çalışma saatleri 2019 - Kargolar saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Cumartesi kaça kadar açık?

Kargo, kelime anlamıyla "yük" anlamına gelmektedir. Kargo şirketleri, bir yarar ve kazanç sağlamak amacıyla bir kişiden veya kurumdan alınan yükün başka bir alıcıya iletmek üzere, o ürünün güvenliğinden sorumlu kuruluşlardır. Amaç, taşınan yükün en hızlı ve güvenli bir şekilde karşı tarafa iletilmesidir. Kargo firmalarının iyi ya da kaliteli şekilde değerlendirilmesinde en önemli iki faktör budur. Kargo taşıma saatleri mesafeye ya da yüke bağlı olarak değişmektedir. Ortalama bir kargo, şehir içinde 1 günde adrese ulaşabilmektedir.

KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

Kargo taşımacılığı kurumsal (ticari) amaçla ya da özel (bireyler arasında) kullanılır. Hizmet ücreti, taşınan yükün ağırlığına ya da gönderilmek istenen mesafeye göre değişiklik göstermektedir. Gönderilmek istenen ürün kargoya verildikten sonra kargo firması tarafından hedefteki adresin en yakın şubesinde taşınır. Daha sonra dağıtıma çıkarılan ürün alıcıya teslim edilmek üzere kuryeye verilir. Alıcı belirlenen tarihte adreste bulunmadığı takdirde ürün tekrardan en yakın şubeye geri götürülür. Peki, kargo çalışma saatleri nasıl? Peki, kargolar saat kaça kadar açık? Kaçta açılır ve kapanır?

KARGOLAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

1-Aras Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

Aras kargo hafta içi çalışma saatleri 08:00 - 20:00 arasındadır. Hafta sonları sadece Cumartesi günleri 08:00 ile 14:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

2-MNG Kargo Çalışma Saatleri

MNG Kargo hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 15:30 arası hizmet vermektedir.

3-Yurtiçi Kargo Çalışma Saatleri

Yurtiçi Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

4-PTT Kargo Saat Kaça Kadar Açık?

PTT Kargo hafta içi saat 08:30 - 12:30 & 13:30 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

5-UPS Kargo Saat Kaçta Açılıyor?

UPS Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 15:00 arası hizmet vermektedir.

6-Sürat Kargo Saat Kaçta Açılıyor?

Sürat Kargo batı illerinde hafta içi saat 09:00 - 18:30 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 14:30; doğu illerinde ise hafta içi saat 08:30 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 08:30 - 14:00 arası hizmet vermektedir.

7-TNT Kargo

TNT Kargo hafta içi saat 08:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri saat 09:00 - 17:00 arası hizmet vermektedir.

8-Fillo Kargo

Fillo Kargo hafta içi mesai saatleri 07:30- 18:00 şeklindedir. Hafta sonları ise sadece Cumartesi günleri hizmet vermektedir.

9-DHL Kargo

DHL Kargo hafta içi saat 09:00 - 18:00 arası ve Cumartesi günleri 09:00 - 12:00 arası hizmet vermektedir.