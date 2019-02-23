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'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada arasında yarın yapılacak feribot seferleri iptal edildi

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.2.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 23.2.2019 20:02
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe ile Geyikli-Bozcaada hattında yarın yapılacak seferlerin tümü iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
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