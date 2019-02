6 aylık Egemen’e açık kalp amelıyatı

BUGÜN NELER OLDU

Her 100 bebekten biri doğuştan kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Egemen Büyükkolancı da hayata gözlerini açtıktan yalnızca 45 dakika sonra morarmaya başladı. Kalpten çıkan ana damarları ters, akciğere giden damarı ve kapağı gelişmemiş, karıncıklar arası boşluğu da ciddi oranda büyük olan Egemen, Nikaidoh yöntemi kullanılarak yapılan açık kalp ameliyatı sonrasında sorunlarından kurtuldu. Egemen'in annesi 22 yaşındaki Büşra Büyükkolancı, gebelik sırasındaki kontrollerde bebeklerinin kalbiyle ilgili hiçbir soruna rastlanmadığını ifade etti. Doğumdan hemen sonra da hastanenin çocuk doktorunun Egemen'i muayene ettiği, her şeyin normal olduğunu söylediğini belirtti. Ancak doğumdan 45 dakika kadar sonra Egemen'in morarmaya başladığını fark eden ebenin uyarısıyla bebek başka bir hastanenin yoğun bakımına kaldırıldı. Bayram öncesi 12 Haziran'da doğan Egemen, doğumundan hemen sonraki 8 günlük yoğun bakımdan sonra helikopterle Ankara'da başka bir hastaneye sevk edildi. Orada bir anjiyo işlemi yapıldı. Anne, yaşadıklarını "En son Rıza hocayı internetten buldum, aradık konuştuk. Gelip görüştük ve şimdi ameliyat sonrası çocuğumuz çok iyi. Ama bütün o süreç hem hastanelerde hem de evde bizler için çok zor geçti. Morarmaya başladığı zaman ağlıyordu, ağladıkça daha çok morarıyordu. Kucağımıza alıp sakinleştirirsek yavaş yavaş düzelmeye başlıyordu. Çocuğumu emziremedim, doğumdan bir ay sonra sütüm tamamen kesildi. Ona dokunamadım, bağlantı kuramadım. Çok zor bir süreçti" diye anlattı. Acıbadem Bakırköy Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Rıza Türköz, doğuştan kalp hastalığı ile doğan her 4 bebekten 1'inin ilk 12 ay içinde cerrahi veya pediyatrik kardiyoloji girişimine ihtiyaç duyduğunu söyledi. Ameliyatta kullandıkları Nikaidoh yöntemini genellikle bebeklerin 6. ayından sonra daha çok tercih ettiklerini belirten Türköz, Egemen'i takip edilen morarma düzeyinin artmış olması nedeniyle altıncı ayda ameliyata aldıklarını dile getiriyor.EGEMEN gibi doğuştan büyük damarları ters, kalpte büyük bir deliği olan ve akciğere giden kalp kapağı gelişmemiş bulunan bebeklerde buna bağlı olarak doğumdan itibaren morarma ortaya çıkıyor. Tıp dilinde siyanotik denilen, bu durum temiz kanla kirli kanın karışması sonucu görülüyor. Kandaki oksijen oranı da yetersiz kalıyor.