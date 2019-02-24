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Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evine gelerek para isteyen Seçkin Memiş'i (45) başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Burhan Tutal (44) hakkında 18 yıl hapis cezası istendi. Tutal, "Öldürmek için vurmadım, kendimi savunmak için vurdum" dedi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.2.2019 13:27 Güncelleme Tarihi: 24.2.2019 03:13
Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum

Olay, İnegöl'ün Hocaköy Mahallesi'nde 30 Nisan 2018 günü saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Seçkin Memiş, çiftçilik yapan Burhan Tutal'ın evine geldi. Kapıda karşılaştığı Tutal'dan para istedi. Tutal, para vermeyi reddedince de ikili arasında kavga çıktı. Burhan Tutal, kapı girişinde duran baltayı alıp, Seçkin Memiş'e vurmaya başladı. Başına ve sırtına aldığı darbelerle ağır yaralanan Memiş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Burhan Tutal, tutuklandı.

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Baltalı cinayet sanığı: Kendimi korudum
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