‘Gerçeği biliyordu ama umursamadı’

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İstanbul'daNecdet Ç.'nin (46) üç evladının da kendisinden olmadığını öğrenmesiyle başlayan 21 yıllık yalan rüzgârında ikinci perde açıldı. Necdet Ç.'nin adli yardım talepli açtığı davaya cevap veren boşandığı eşi İlkay Y. (38), davacı Necdet Ç.'nin üç çocuğunun da biyolojik babasının olmadığını ilk çocuktan beri bildiğini ve umursamadığını öne sürdü. Dilekçede "İlk çocuk 4-5 yaşına geldiğinde ona baskı kurarak, 'Senin baban belli değil, sen benim çocuğum değilsin, kanı bozuksun" diyerek küçük bir çocukta psikolojik hasara yol açtı. Çocukların biyolojik babası olmadığını bilmesine rağmen o dönemde yalnızca müvekkilimin çalışması nedeniyle çalışmadan hayatını devam ettirdi ve bu durumu umursamadı" denildi. 1997'de İlkay Y.'nin ailesinin baskısıyla evlenen çift, 2017'de boşanmıştı. Necdet Ç. üç çocuğun da biyolojik babası olmadığının ortaya çıkması nedeniyle büyük bir yıkım yaşadığını belirterek 500 bin lira manevi tazminat ile şimdilik 10 bin lira maddi tazminat istemişti. Necdet Ç.'nin haksız kazanç elde etmek maksadıyla bu davayı açtığını belirten İlkay Y.'nin avukatı cevap dilekçesinde "Davacı Necdet Ç. halen boşandığı eşi olan İlkay Y.'nin mülkiyetinde bulunan Kâğıthane'deki evde yaşamaktadır. Haksız işgale ilişkin tüm dava hakkımız saklıdır. Davacının hiçbir geliri bulunmadığından bahisle davanın adli yardım talepli olarak açılması ile talep ettiği manevi tazminat miktarının 500 bin lira olması birlikte değerlendirildiğinde tazminat miktarının davacının zenginleşmesine yol açacağı açıktır. Tüm bu nedenlerle talep edilen maddi-manevi tazminatın reddine karar verilmesini istiyoruz" dedi.