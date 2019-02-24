Kar ve tipi nedeniyle 31 kara yolu ulaşıma kapalı

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 31 yol güzergahında kar ve tipi yüzünden ulaşım sağlanamıyor.

Açıklamada saat 01.00 itibarıyla kapalı bulunan yol güzergahları şöyle sıralandı:

"Şuhut-Başören, Ayrancı-Erdemli, Karaman-Silifke (Mara Yolu), Tarasçı-Cevizli, Bozkır-Alanya (Geynebeli Geçidi), Karaman-Kırobası, Mersin-Karaman il sınırı-Güzeloluk, Tekir-Göksun (Eski Püren Yolu), Elbistan-Gürün, Pertek-Çemişgezek-Ovacık, Trabzon-Gümüşhane il sınırı-Yağmurdere ayrımı, Ayrım-Ardanuç-Geçitli-Yalnızçam, Aydınlar-Çatak, Espiye-Yağlıdere-Alucra (Kurtbeli Geçidi), Yomra- Özdil-Gümüşhane il sınırı, Of-Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi bitişi), Sürmene-Beşköy-Bahçecik, Beşikdüzü-Sisdağı, Trabzon-Bayburt il sınırı-Salmankaş Geçidi, Salmankaş Geçidi-Arpalı, Çaykara-Bayburt (Soğanlı Dağı Geçidi başlangıcı), Erzurum-Tekman, Çakırbaba Geçidi-Karaurgan, Akşar-Gaziler-Erzurum-Kars il sınırı-Çakırbaba Geçidi, Erzincan-Başköy, Demirözü-Erzincan, Erzincan-Başköy-Çayırlı, Erzincan-Başköy Çayırlı, Üçdam-Yedisu, Göle-Bozkuş-Selim, Yalnızçam-Ardanuç."