Taksici dövülerek öldürüldü

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İstanbul Kadıköy'de müşteri olarak aracına binen 3 kişi tarafından dövülen taksi sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay dün sabah 07.30 sıralarında İçerenköy'de meydana geldi. Bostancı Meydan Taksi durağında çalışan Aziz Kahraman (63), iskeleden 3 müşteri aldı. Kahraman, müşterilerle Ataşehir İçerenköy Mahallesi'ne kadar geldi. Burada aracı durduran şahıslar, taksici Aziz Kahraman'ı darp etmeye başladı. 3 saldırgan olay yerinden kaçarken darp edilen taksi sürücüsü Kahraman Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 4 çocuk babası Kahraman, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından araştırma başlatan polis, kimliği belirlenen zanlılardan ikisini yakaladı. Zanlılar ifadesinde, alkollü olarak bindikleri araca kustuklarını bu nedenle kendilerine tepki gösteren taksi sürücüsü ile kavga ettiklerini belirtti. Olayla ilgili konuşan İstanbul Şoförler Odası Başkanı Nurettin Gültekin, "Sabah İçerenköy'de taksici arkadaşımızı darp ederek öldürdüler. Üzüntü verici bir durum, tüm camiamızın başı sağolsun" dedi.