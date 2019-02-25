Doğumdan 4 gün sonra ilk nefes

BUGÜN NELER OLDU

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Emin ve Songül Karaduman çifti, ikinci çocukları olan Muhammet dünyaya geldiğinde solunum güçlüğü sıkıntısı yaşadığı belirlenince, Memorial Hastanesi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne alındı. Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Taner Kamacı tarafından yapılan kontrolde ise solunum güçlüğünün, göğüs ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında yırtık nedeniyle meydana geldiği belirlendi.Muhammet'in sol göğüs boşluğunun tamamen bağırsak ve mide ile dolu olduğu, kalbin sağa doğru itildiği ve sol akciğerinin hiç gelişemediği görüldü. Bu sorunla dünyaya gelen bebeklerin yüzde 50 yaşama şansı vardı ve acilen ameliyata alınması gerekiyordu. Karaduman çiftinin onayıyla Op. Dr. Taner Kamacı tarafından yapılan ameliyat 2 saat sürdü. Ardından da yoğun bakıma alındı.Muhammet Eren'in 5 binde bir görülen bu rahatsızlıkla dünyaya geldiğini anlatan Op. Dr. Kamacı, "Göğüs boşluğunu dolduran tüm ince ve kalın bağırsaklar ile midesini karın içine alarak, diyafram kasındaki yırtığı tamir ettik" dedi. Yeni Doğan Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Mehmet Emin Günel de "Tedavisi yoğun bakımda makineye bağlı olarak devam etti. Kontrol filmlerinde sol akciğerinin, cerrahi sonrasında çok iyi bir şekilde açıldığını gördük. Kan gazı değerlerinin de normale dönmesi üzerine 4'üncü günde solunum makinasından ayırdık. Tedavisi tamamlanan ve tamamen anne sütü ile beslenir hale gelen bebeği 7'inci günde taburcu ettik" dedi.Karaduman çifti de, "Bebeğimiz için tek çare ameliyattı ve biz umudumuzu hiç kaybetmedik. Adını koymadığımız dönemde kendisine mucize bebek diye hitap ediyorduk. Çünkü O, hayatımızın en büyük mucizesi oldu. Bu duyguyu tarif etmek gerçekten çok zor" diye konuştu.GÖĞÜS boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran diyafram kasında yırtık olması nedeniyle karın içi bağırsak ve organlarının göğüs boşluğuna geçmesidir. Hastaların yaklaşık yüzde 30'u daha doğmadan anne karnında ölür. Canlı doğanların yüzde 50'si de eğer yeni doğan yoğun bakım ve çocuk cerrahisinin olduğu bir merkezde doğmadıysa bu merkezlere transferi sırasında kaybedilir.