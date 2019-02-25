İnan Kıraç doğruladı: 4.1 milyon euro kaptırdım!

Fransa'nın eski Savunma Bakanı, şimdiki Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın maskesini takıp telefon ve video konferans ile çok sayıda kişiyi milyonlarca euro dolandıran çete, Türkiye'den de kurban olarak işadamı İnan Kıraç'ı seçti. Fransa'nın Parsadan'ı veya Sülün Osman'ı olarak adlandırılan Gilbert Chikli'nin 40 ülkede 150 kadar kişiyi kapsayan dolandırıcılık organizasyonunu yönettiği ortaya çıktı.

FİDYE OYUNU

2017'DE Ukrayna'da yakalanan Chikli'nin, 'Le Drian' maskesi takarak aradığı kişilerden "teröristlerin elinde olan Fransız gazetecilerin kurtarılması için fidye ödenmesi gerektiğini ancak devlet olarak bunu yapamadıklarını" belirtip, yardım bahanesiyle para aldığı öğrenildi. Chikli'nin ikna olmakta zorlananlar için ise Le Drian'ın bürosuna tıpatıp benzettiği bir mekandan Skype'la görüşme yaptığı anlaşıldı.





ŞÜPHELENMEDİ

Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı ve işadamı İnan Kıraç, mağduru olduğu dolandırıcılık çetesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şu anda tutuklu bulunan Fransız ve İsrail vatandaşı olan Chikli'ye 4.1 milyon euro verdiğini belirten Kıraç, şöyle konuştu: "Miktar 4.1 milyon euro. Bu, 2.5 sene evvel olan bir hadise. Parayı geri alamadım ama alacağım. Yakalandılar hepsi. Malları tespitte. Sadece benden değil, birçok kişiden para almışlar. Şüphelenmedim, çünkü çok organizeydi ve devlet adına istenildiği için de bu işi yapmak durumunda kaldım. Allah'tan yalnız ben değilim, yüzlerce kişiyi kandırmışlar. Çok da organizeler. Fransız dostlarıma sordum. Sefarete (elçiliğe) sordum. 'Aman!' dediler. Bu dolandırıcılık olayını artık sistem de biliyor. Türk yargısının da olanlardan bilgisi var. Biz gerekli yerlere bilgi verdik." Kıraç'ın, Chikli'nin kurduğu uluslararası çetenin tuzağına düştüğü Fransız televizyonunda haber olmuştu. Kıraç, Fransızlar'ın iddia ettiği gibi rakamın 41 milyon euro değil, 4.1 milyon euro olduğunu bildirdi.

DÜNYAYI DOLANDIRDI

Sıradan bir dolandırıcı gibi gösterilen Chickli'nin, Hugo Boss, Chanel, Apple, American Express, Barclay ve HSBC'den de milyonlarca euro aldığı kaydedildi. Ancak HSBC ve Barclay, dolandırılmadıklarını bildirdi. Chickli'nin elindeki Fransız devletine ait bilgilerin CIA'da bile olmadığı belirtiliyor. Özellikle 40 Fransız üst düzey ismin dosyasının elinde olduğu iddia ediliyor. Tel-Aviv'de 3 milyon dolarlık villada yaşadığı ortaya çıkan Chickli'nin Çin'de 3 şirketinin olduğu, 21 ülkede faaliyet gösterdiği de öne sürüldü. Chikli, dolandırdığı paranın yüzde 90'ını Çin ve Hong Kong'da akladığını anlatıp "Çin her türlü dolandırıcılık için uluslararası bir kapı" açıklamasını yapmıştı. (Takvim)



