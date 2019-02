En iyi film yeşil rehber

BUGÜN NELER OLDU

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. "Green Book" (Yeşil Rehber) "En İyi Film" ödülünü alarak geceye damga vurdu. Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapıldı. Meksika ve ABD ortak yapımı olan 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Roma" filmi "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerinin sahibi oldu. Ayrıca filmin yönetmeni Alfanso Cuaron da "En İyi Yönetmen" ödülünü kazandı. "Bohemian Rhapsody" filmi 91. Akademi Ödülleri'nde en çok ödül alan yapım oldu. Bohemian Rhapsody, "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Kurgu", "En İyi Ses Kurgusu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında ödülleri kazandı. Marvel serisinin filmlerinden olan Black Panther ise "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" dallarında aldığı Oscarlar ile gecenin en çok ödül kazanan yapımlarından oldu. "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Green Book" filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "If Beale Street Could Talk" adlı yapımdaki rolüyle Regine King aldı."Green Book" adlı yapım "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ve "En İyi Özgün Senaryo" ödüllerini de kucakladı. 2017'de "Moonlight" filmindeki performansıyla "En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünü alarak oyunculuk dalında Oscar'a layık görülen ilk Müslüman olan Mahershala Ali, bu yıl da "Green Book" filmindeki rolü ile aynı dalda ikinci Oscar'ını almış oldu. Gecenin en önemli ödüllerinden "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Bohemian Rhapsody" filmindeki performansıyla Rami Malek, "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü ise "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman aldı. AA"EN İyi Animasyon" ödülüne layık görülen "Spider- Man: Into the Spider-Verse" filminin yönetmeni Peter Ramsey, bu dalda ödül alan ilk siyahi yönetmen oldu. Gecede, "A Star Is Born" filminde rol alan Lady Gaga ve Bradley Cooper'ın filmin "Shallow" adlı şarkısını sahnede birlikte seslendirmesi ise izleyicilerden büyük beğeni topladı. Şarkıcı Lady Gaga da Shallow ile "En İyi Özgün Şarkı" ödülünü kazanarak, ilk Oscar ödülünü almış oldu.Green BookAlfanso Cuaron (Roma)Rami Malek (Bohemian Rhapsody)Olivia Colman (The Favourite)Mahershala Ali (Green Book)Regine King (If Beale Street Could Talk)Nick Vallelonga, Brian Currie ve Peter Farrelly (Green Book)Spike Lee, Charlie Wachtel, David Rabinowitz ve Kevin Willmott (BlacKkKlansman)Ludwig Goransson (Black Panther)Shallow (A Star Is Born)ViceBlack PantherRomaFirst ManBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyFree SoloPeriod. End Of SentenceSpider- Man: Into the Spider-VerseBaoSkinBlack PantherRoma