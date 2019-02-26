Kömür yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?

Muhtaç ailelerin ısınma problem yaşamlarına engel olmak amacıyla dağıtılan kömür yardımlarının tutarı bazı değişkenlere göre hesaplanır. Hesaplama yapılırken baz alınan değişkenler; ailedeki kişi sayısı, ihtiyaç oranı, kömürün ısı değerleri, yardım talep eden kişinin yaşadığı bölgedeki iklim koşulları şeklindedir.

KÖMÜR YARDIMINDAN FAYDALANMAK İÇİN SAĞLANMASI GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Kömür yardımından yalnızca muhtaç aileler faydalanabilir. Başvuruda bulunan kişinin talebinin olumlu bir şekilde sonuçlandırılması için yetkili kişilerin başvuru sahibine dair yaptığı araştırmalar neticesinde kişinin muhtaç durumda olduğunun tespit edilmesi şarttır. Buna ek olarak muhtarlıklar tarafından muhtaç durumda olduğu belirlenen ailelerin yetkili kişilerle paylaşılarak da kömür yardımından faydalanmaları sağlanabilir.

KÖMÜR YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru sahibinin daha önceden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vaktınca oluşturulmuş bir dosyasının olması gerekir. Yani vakıflar, yardım konusunda muhtaç ailelerin listelerine göre hareket ederler. Dosyada yer almadığı halde kömür yardımı talebinde bulunacak kişilerin de dilekçe vasıtasıyla başvuruda bulunması mümkündür.

Özellikle nüfusun yoğun olduğu mahallelerde muhtarlık tarafından mahalle sakinlerinin tümünün değerlendirmeye tabi tutulması kolay değildir. Böyle mahallelerde ikamet eden muhtaç ailelerinin bizzat başvuruda bulunması gerekir. Yardımlarla alakalı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yanı sıra; sivil toplum kuruluşları, valilikler, kaymakamlıklar ve belediyeler de sorumludur. Yardım talebinde bulunmak amacıyla bu kurumlarla iletişime geçilebilir.

KÖMÜR YARDIMI TALEBİNDE BULUNMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak devlet destekli bir şekilde yürütülen kömür yardımı faaliyetlerinden faydalanmak için başvuruda bulunacak adaylardan talep edilen özel bir belge yoktur. Adaylar nüfus cüzdanlarının aslı ve suretinin yanı sıra yardım talebini içeren bir dilekçe aracılığıyla ilgili kurum ve kuruluşlara başvuruda bulunabilirler. Dilekçe genellikle, yardım talebinin açıkça ifade edildiği kısa bir açıklamadan oluşur.