"31 Mart çocuklarımızın geleceğinin seçimidir"

AK Parti Sarıyer Belediye Başkan adayı Salih Bayraktar, AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı'nın Ferahevler Mahalle irtibat bürosunda düzenlediği kahvaltı programına katıldı.

Kadınları başarılarından dolayı tebrik eden Salih Bayraktar, seçim çalışmaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Kadınların her zaman başarı hikâyelerinin önünde yer aldığını söyleyen Bayraktar, "Çok önemli bir seçimin eşiğindeyiz. Bu seçim, bir partiyi seçmenin ötesinde bir kişiyi seçmenin ötesinde Sarıyer'imizin ve çoluk çocuğumuzun geleceğinin seçimi. Hepimizin hayali, huzur endişesi olmayan bütün sorunları çözülmüş Sarıyer." dedi.

SARIYERLE İLGİLİ HAYALLERİMİZ VAR

'Hayal etmek, umut etmek güzeldir' diyen Bayraktar, "Daha da güzel olanı bunları hayata geçirmektir. Bizim Sarıyer ile ilgili hayallerimiz var. Bu hayallerimizin bir kısmını hayata geçirdik. Projelerimizi biliyorsunuz, bu projelerimizi hayata geçirdiklerimizin katları olarak devam ettirmek istiyoruz. Hayatınızda hayaller kurabilirsiniz. Ekonomik durumunuzda yerinde olabilir. Ama bunları hayata geçiremezsiniz çünkü buna gücünüz, imkânınız veya fırsatınız olmaz. Siyaset, size bu hayallerinizi hayata geçirme imkânını, gücünü, fırsatını veriyor. Şayet bu gücü doğru, faydalı ve toplumun menfaatine kullanırsanız siyaset anlamlıdır."diye konuştu.

SARIYER TURİZMİN VE TEKNOLOJİNİN MERKEZİ OLACAK

Sarıyer'i turizm merkezi yapmak istediklerini vurgulayan Bayraktar, "Biz Sarıyer'i turizmin, ticaretin, sanatın, kültürün, bilimin, teknolojinin, sporun, sağlığın ve eğitimin merkezi yapmak istiyoruz. Neden bunu yapmak istiyoruz? Sarıyer'i biz sanayiinin merkezi yapamayız. Bacası tüten fabrikaları Sarıyer'e kuramayız. Biz bunları yaptıktan sonra Sarıyer'in ekonomisi canlanır, istihdam oluşur, işsizlik problemi ortadan kalkar. Kısacası Sarıyer bütün olarak zenginleşir." diye konuştu.