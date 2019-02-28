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Haftanın BİM kataloğu açıklandı! Cuma indirimli BİM aktüel listesinde büyük fırsatlar!

Bu haftanın merakla beklenen BİM kataloğu belli oldu. Ayın her haftası müşterilerine birbirinden farklı ve çeşitli sunan BİM marketler zinciri, Cuma günü için de birbirinden çeşitli cazip fiyatlı ürünleri satışa sunacak. Cep telefonundan ev tekstiline kadar onlarca çeşitli ürünü içeren aktüel ürünler kataloğu, en çok arananlar arasında ilk sıralarda dikkat çekiyor. İşte, 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğu!

Giriş Tarihi: 28.2.2019 10:15 Güncelleme Tarihi: 28.2.2019 10:15
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 1 Mart Cuma indirimli BİM aktüel listesinde büyük fırsatlar!

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 1 Mart Cuma indirimli ürünler listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak cep telefonu dikkat çekerken, ev ekonomisine yönelik satışa sunulacaklar da oldukça iddiali. Peki, 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

1 Mart Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 1 Mart Cuma indirimli BİM aktüel listesinde büyük fırsatlar!
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