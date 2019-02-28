Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu açıklandı! 1 Mart Cuma indirimli BİM aktüel listesinde büyük fırsatlar!

Müşterilerine sunduğu indirimli çeşitli ürünlerle dikkat çeken BİM marketler zinciri, 1 Mart Cuma indirimli ürünler listesini açıkladı. BİM'in internet sitesi üzerinden aktüel ürünler kataloğunu açıklaması ile milyonlarca yurttaş 'BİM aktüel ürünler listesinde neler var?' sorusuna yanıt arıyor. 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda sürpriz ürün olarak cep telefonu dikkat çekerken, ev ekonomisine yönelik satışa sunulacaklar da oldukça iddiali. Peki, 1 Mart Cuma BİM aktüel ürünleri kataloğunda hangi ürünler var.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ KATALOĞU YAYINLANDI

İşte haftanın Bim aktüel ürünleri;

1 Mart Cuma günü satışa sunulacak olan BİM aktüel ürünleri şöyle;