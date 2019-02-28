Daily Sabah 5 yaşında

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TURKUVAZ Medya Grubu bünyesinde 2014'te kurulan Daily Sabah gazetesi, 5'inci yaşını Balmumcu'daki gazete binasında pasta keserek kutladı. Kutlama töreninde Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanvekili Dr. Serhat Albayrak, Daily Sabah Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Altay, Kurucu Genel Yayın Yönetmeni Serdar Karagöz, Daily Sabah yazar ve çalışanları katıldı. Kutlamada konuşan İbrahim Altay "Daily Sabah 5 yıl önce bu binada bir ihtiyaca binaen kurulmasına rağmen zamanla bir ayrıcalığa dönüştü. Dünya basınında sadece Daily Sabah'ta okunabilecek içerikler gazetenin yüzde 65'ini oluşturuyor. Türkiye'de yaşananları en doğru şekilde dünyaya aktarıyoruz. Günden güne okuyucumuzu artırdık, artırmaya devam ediyoruz" dedi.Turkuvaz Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da yayımladığı mesajla Daily Sabah'ın yıldönümünü tebrik etti. Albayrak mesajında "'Yerel Bakış, Küresel Vizyon' anlayışı ile 2014 yılında yayın hayatına başlayan Daily Sabah'ın 5'inci yaşını kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Daily Sabah, Türkiye ve bölgemiz ile ilgili konularda en fazla referans gösterilen kimliğiyle, dört farklı dilde objektif, yenilikçi haber çalışmaları ve farklı platformlarda DS Centre düşünce kuruluşunun uluslararası faaliyetleri ile çok sesliliği en başarılı şekilde temsil ediyor" ifadelerini kullandı.