Çiğ köfteci Ali Usta'nın hayranlarını üzen haber!

Çiğ köftelerinin lezzetinden çok doğal hareketleriyle vatandaşlar tarafından ilgi gören çiğ köfteci Ali Usta, son zamanlarda olumsuz şekilde gündeme gelmesinin ardından mesleği bırakarak memleketine döndüğü iddia edildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Usta'nın olmadığı görüldü.
Giriş Tarihi: 1.3.2019 17:51
İstanbul Eminönü'nde çiğ köftecilik yapan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Çiğ Köfteci Ali Usta hakkında mesleği bıraktığı ve memleketi Hatay'a geri döndüğü söyleniyor.