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Çiğ köfteci 'nın hayranlarını üzen haber!

Çiğ köftelerinin lezzetinden çok doğal hareketleriyle vatandaşlar tarafından ilgi gören çiğ köfteci , son zamanlarda olumsuz şekilde gündeme gelmesinin ardından mesleği bırakarak memleketine döndüğü iddia edildi. Sosyal medya üzerinden paylaşılan fotoğraflarda Ali Usta'nın olmadığı görüldü.

Giriş Tarihi: 1.3.2019 17:51
Çiğ köfteci Ali Usta'nın hayranlarını üzen haber!

İstanbul Eminönü'nde çiğ köftecilik yapan ve sosyal medya fenomeni haline gelen Çiğ Köfteci hakkında mesleği bıraktığı ve memleketi Hatay'a geri döndüğü söyleniyor.

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Çiğ köfteci Ali Usta'nın hayranlarını üzen haber!
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