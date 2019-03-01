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'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandı

'ta iş yerinde patlayan kurutma makinasının fırlayan kapağı bir işçinin yaralanmasına neden oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:53 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:56
Esenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandı

Talatpaşa Mahallesi, Pazar Yolu Caddesi'nde kot yıkama yapılan işyerinde bulunan kurutma makinasında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Makinanın kapağı o sırada çalışmakta olan bir işçinin başına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.

Başından ağır yaralanan işçi, ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Türkmenistan uyruklu olduğu belirtilen işçinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Patlamanın olduğu işyerine gelen itfaiye ve polis ekipleri incelemelerde bulundu.

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Esenyurt'ta iş yerinde patlama: 1 işçi ağır yaralandı
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