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Hamile eşini 25 yerinden bıçakladı

''de, S.Z., kendisini aldattığını iddia ettiği hamile eşi A.Z.'yi meyve bıçağıyla 25 yerinden bıçaklayarak, ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan S.Z., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 16:56
Hamile eşini 25 yerinden bıçakladı

Olay, Menzilahır Mahallesi'nde meydana geldi. S.Z., kendisini taksiciyle aldatarak, ondan hamile kaldığını öne sürdüğü eşi A.Z. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine S.Z., mutfaktaki meyve bıçağını alarak, karısını 25 yerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.Z., sağlık görevlilerince ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayın ardından kaçan S.Z. ise polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. S.Z., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Hamile eşini 25 yerinden bıçakladı
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