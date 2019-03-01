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'da 128 göreve başladı

'da hizmet içi meslek eğitimini tamamlayan 128 il genelinde göreve başladı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.3.2019 06:41 Güncelleme Tarihi: 2.3.2019 07:01
Muğla'da 128 bekçi göreve başladı
Bekçilerle Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'nde biraraya gelen Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, bekçilerle tek tek tokalaştı. Menteşe'de ilk kez sokağa çıkan bekçilere görevlerinde başarılar dileyen Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, "Hizmet içi eğitimlerini tamamlayan 128 bekçimiz görevlerine başladılar. 16 bekçimizin eğitimi devam ediyor. Bunlara 4 veya 5 kişi de eklenebilir" dedi.

Bekçilerin yüzde 90'ı Muğlalı

Emniyet Müdürü Çetinkaya, bekçilerin yüzde 90'ının Muğlalı olduğunu belirttiği konuşmasında, "Bekçilerimiz halkla iç içe olacak. Görev yaptıkları mahallenin bir ferdi olacaklar. Geceleri 8 saat çalışacak olan bekçilerimizin çoğu 'Bizim oğlan' diye tabir edilen Muğla'nın çocukları. Bu açıdan iyiye güven kötüye huzursuzluk vereceklerine gönülden inanıyorum" diye konuştu.

Menteşe'de 16 bekçi göreve başladı

Ardından bekçilerin görev yerlerine dağılımını yapan İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, Kötekli ve Düğerek'te 3'er, diğer mahallelerde 2'şer bekçinin görev yapacağını belirtti. Yılmaz, "Menteşe'de 16 beçimiz göreve başladı. Bekçilerimiz gece 23 ile sabah 7 saatleri arasında görev yapacak. Bu saat kış ya da yaz aylarına göre değişebilir" dedi.

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Muğla'da 128 bekçi göreve başladı
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