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Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı

'da annesinin hamile olduğu dönemde de kullanması nedeniyle bağımlı olarak dünyaya gelen ve şu an 2 yaşında olan Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı dava açtı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 16:49 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 16:58
Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Antalya Nöbetçi Çocuk Mahkemesi tarafından, korunmaya ihtiyacı olan Rüzgar E.A'nın hakkında acil korunma kararı uygulanmasına karar verildi. Mahkeme, Rüzgar E.A.'nın acil korunmaya alınması için Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne yazı gönderdi. Mahkeme, Rüzgar bebeğin bakımının ise anneanne Gülnar T. (49) tarafından yapılmasına karar verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu kullandıkları iddia edilen anne B.A. ve baba R.A. hakkında bakım yükümlülüğünün ihlali suçundan resen soruşturma başlattı.

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Rüzgar bebeğin velayetinin anne ve babasından alınması için dava açıldı
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