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Yatakların arasında yakalndılar

'da, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 kişi gözaltına alındı. Polisin operasyonu sırasında bazı kişilerin yakalanmamak için yatakların altına gizlendiği görüldü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 1.3.2019 15:43 Güncelleme Tarihi: 1.3.2019 15:44
Yatakların arasında yakalndılar

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, 15 ekip ve 200 personelin katılımı ile haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 25 şüpheli gözaltına alındı.

Polis baskını sırasında bazı aranan kişiler, yakalanmamak için gizlendikleri yatakların altından çıkarılarak kelepçelendi.

Gözaltına alınan 25 kişi, sağlık kontörlünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Yatakların arasında yakalndılar
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