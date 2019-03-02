UNICEF’ten kızamık alarmı

BUGÜN NELER OLDU

SON yıllarda aşıya karşı artan asılsız iddialar nedeniyle dünya çapındaki kızamık vakalarında ciddi bir artış yaşanıyor. Dünya genelinde geçen yıl 136 bin kişinin ölümüne yol açan kızamık salgınının yeniden baş gösterdiğini belirten uzmanlar, kızamıkla savaşmak için hükümetlere, sağlık kuruluşlarına ve ebeveynlere çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya çapında kızamık vakalarındaki artışın endişe verici olduğu açıklamasında bulundu. UNICEF, 98 ülkede 2018'de 2017'ye oranla daha fazla kızamık vakasının bildirildiğine dikkat çekti. Yayınlanan raporda, 2018'deki kızamık vakalarındaki artışın yaklaşık dörtte üçünün Brezilya, Ukrayna ve Fransa'nın da dahil olduğu 10 ülkede görüldüğü kaydedildi. Dünya genelinde kızamık salgınının yeniden baş gösterdiğine dikkat çeken kuruluş, hayati tehlike arz eden bu hastalığın önlenmesi için hükümetlere, sağlık kuruluşlarına ve ebeveynlere acil çağrıda bulundu.Kuruluş açıklamasında kızamıkın grip ve tüberkülozdan daha bulaşıcı olduğuna dikkat çekerek özellikle kötü sağlık altyapısı, kamuoyu bilinçsizliği ve iç kargaşanın olduğu ortamlarda hızla yayıldığını vurguladı. Sosyal medyada aşının otizme neden olduğu iddialarının da asılsız olduğu belirtildi. DIŞ HABERLERUNICEF Genel Müdürü Henrietta Fore, "Bu bir uyanma çağrısı, son yirmi yılda her yıl yaklaşık bir milyon hayat kurtarmış, son derece bulaşıcı bir hastalığa karşı güvenli, etkili ve ucuz bir aşıya sahibiz " diyerek kızamık aşısının önemine dikkat çekti. Fore, 'eğer bugün harekete geçilmezse yarın çocuklar için feci sonuçlar doğuracak' dedi.