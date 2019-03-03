Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken, tren çarptı

Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken, tren çarptı

'ın yolcu treni, kulağında kulaklıkla müzik dinleyerek rayların üzerinde oturan Mücahit K.'ye (16) çarptı. Yaralanan Mücahit K. hastanede tedaviye alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 14:17
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken, tren çarptı

Kaza, saat 11.00 sıralarında merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Ankara seferini yapan Güney Ekspresi, rayların üzerine oturup, kulağında kulaklık, müzik dinleyen Mücahit K.'ye çarptı. Raylardan kenara savrulan Mücahit K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Mücahit K., Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mücahit K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

'KULAĞINDA KULAKLIK VARDI'

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, makinistin ve görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Kazaya şahit olan arkadaşları, Mücahit K.'nin kulağında kulaklık olduğu için gelen treni fark etmediğini söyledi.

Makinistin ifadesinin ardından tren, yolcularıyla birlikte yoluna devam etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Raylarda kulaklıkla müzik dinlerken, tren çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN