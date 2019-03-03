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Tüfeğini temizlerken babasını öldürdü

'de, Atakan S. (20) av tüfeğini temizlerken yanlışlıkla tetiğe dokununca babası Mehmet S.'yi (60) göğsünden vurdu. Mehmet S. hastanede hayatını kaybederken, Atakan S. gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.3.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 3.3.2019 17:57
Tüfeğini temizlerken babasını öldürdü

Olay, dün gece Bozkurt ilçesi Alikurt Mahallesi'nde meydana geldi.

TEMİZLERKEN...

Atakan S., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada yanlışlıkla tetiğe dokundu.

GÖĞSÜNDEN VURDU!

Tüfekten çıkan saçmalar karşısındaki babası Mehmet S.'nin göğsüne isabet etti. Mehmet S. kanlar içerisinde yere yığılırken, yakınları durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

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KURTARILAMADI

Ağır yaralandığı belirlenen Mehmet S. İlk müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet S., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Jandarma Atakan S.'yi gözaltına aldı. Atakan S.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirdi.

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