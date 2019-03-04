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11'inci kattan düşen Aydan öldü

'da Aydan Toplar (32), ziyarete gittiği ablasının oturduğu sitedeki binanın 11'inci katındaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 09:42
11'inci kattan düşen Aydan öldü

Olay, dün merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aydan Toplar, ablası Sultan Zorlu'nun oturduğu sitedeki daireye misafir olarak geldi. Toplar, iddiaya 11'inci kattaki dairenin penceresinden bilinmeyen bir nedenle düştü.

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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Toplar, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen Aydan Toplar kurtarılamadı. Toplar'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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