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Kültür Varlığı olarak tescilli evini onarınca ceza aldı

'un Of ilçesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillenen evinin su akıtan çatısının kiremitlerini değişen, banyo ve tuvalet yapan Yusuf Gurbetoğlu hakkında (83), 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. 18 ay hapis verilen Gurbetoğlu'nun cezası 6 bin lira paraya çevrilerek, ertelendi. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu cezaya itiraz etti. Yusuf Gurbetoğlu, "Bu yaşımda hapishanede yatmamı mı istiyorlar?’ diyerek cezaya tepkisini dile getirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.3.2019 14:16 Güncelleme Tarihi: 4.3.2019 14:20
Kültür Varlığı olarak tescilli evini onarınca ceza aldı

Of ilçesi Ballıca Mahallesi'ndeki arazisinde 1955 yılında ahşap bir ev yapan Yusuf Gurbetoğlu'nun evi, yöresel mimari ve yaşı nedeniyle 2005'te Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu'nca 'kültür varlığı' olarak tescillendi. Gurbetoğlu, yakın bir zamanda su akıtan çatısını onardığı evin arka bölümüne de banyo ve tuvalet inşa etti. Gurbetoğlu hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan dava açıldı. Hakim karşısına çıkan Gurbetoğlu, yargılandığı davada 18 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, 6 bin lira paraya çevirdiği cezada, hükmün açıklaması geriye bıraktı. Ancak, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu karara bir üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

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Kültür Varlığı olarak tescilli evini onarınca ceza aldı
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